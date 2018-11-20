"Вас не боятся, но уважают". Шведы — о сборной России перед матчем Лиги наций

В преддверии матча Лиги Наций Швеция — Россия (22:45 мск), который решит судьбу путёвки в плей-офф турнира, корреспондент Лайфа поговорил со шведскими журналистами и узнал настроения соперников перед битвой.

За день до матча в районе "Френдс Арены" всё довольно буднично. Рядом офисные центры, торговые моллы, а на другой стороне от близлежащей железной дороги — жилые кварталы с разноцветными домами и навороченными детскими площадками. В общем, каждый занимается своим делом — кто-то возит коляску, кто-то ловит скидки в магазинах и закупается тёплой одеждой, а кто-то на неё зарабатывает. Про матч с Россией слышали, но очень отдалённо. Возможно, в прессе всё не так? Уж коллеги-то умеют устроить хайп из ничего. Но просмотр газет за день до игры в аэропорту тоже привёл к неоднозначным выводам — здесь все обсуждают начало зимнего сезона, норвежскую лыжницу Терезу Йохауг и подвиги своих энхаэловцев. Удел футболистов — половина четвёртой полосы с небольшим анонсом на первой. Обсуждают здоровье важного для шведов защитника Линделёфа, а матч с Россией представляется не только как турнирная битва, но и шанс получить неплохие барыши в виде 15 миллионов крон (около 1,5 млн евро).

Фото: © LIFE

Фото: © LIFE

Швеция вообще — очень спортивная страна. Здесь на равных конкурируют за эфир на главных каналах футбол, хоккей, гандбол, хоккей с мячом, лыжные гонки, биатлон. Это не считая массового увлечения гольфом, верховой ездой и покером (а по нему тоже проводятся спортивные турниры). На вчерашнюю пресс-конференцию Станислава Черчесова и Юрия Газинского пришло два пишущих журналиста и столько же операторов. Решил спросить — это у них ленивые коллеги или матч никому здесь не нужен? — Это важный матч для Швеции, — говорит представитель TV4, который транслирует матчи турнира. — Но думаю, что люди в Швеции до конца не понимают, что такое Лига Наций и насколько она важна для квалификации на чемпионат Европы. Какого-то шума, хайпа вокруг противостояния с Россией нет. Но это большая игра для футболистов сборной. Хотя они тоже ведь признавали, что на 100% не уверены, что даёт эта победа и в чём вообще смысл турнира. — То есть в Швеции не замечают разницы между товарищескими матчами и Лигой Наций? — Ну, на прошлом матче с Турцией была 21 тысяча зрителей, а на товарищеском со Словакией — меньше 10, что является антирекордом для "Френдс Арены". Это был удар по федерации. С Россией будет ещё неплохая посещаемость, придёт где-то 25 тысяч или даже побольше. Конечно, разница есть, просто люди ещё её не до конца заметили. — Будет ли играть ключевой защитник Линделёф из "Манчестер Юнайтед"? — У нас есть травмы, потеря Линделёфа, конечно, ощутима. С ним даже не совсем понятно, что произошло. Почувствовал себя плохо, вроде бы проблемы с бедром, отыграл минут 20 в первом тайме после повреждения и в перерыве был заменён. Но он провёл полноценную тренировку и может выйти на поле, всё решит оценка врачей в день игры.

Линделёф и Дзюба в первом матче Лиги Наций в Калининграде. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

— Что думают в Швеции о сборной России, боятся ли? Чемпионат мира изменил отношение? — Да, однозначно этот успех был замечен — в первую очередь игроками. Но не сказал бы, что вас боятся. Скорее игроки имеют большое уважение к сборной России. Классон говорил на одной из последних тренировок, что в России сейчас хайп вокруг футбола, и это волна, которую вы оседлали после чемпионата мира. Другим шведским журналистом, которому посчастливилось увидеть Черчесова и Газинского воочию, была Марин Вальберг, Aftonbladet. Она не совсем согласилась с посылом, что матч в Швеции никому не нужен: — Посмотрите на главную страницу нашего сайта — там практически всё в россиянах и шведах. В день игры точно будет так. И мне кажется, футбол у нас всё-таки спорт номер один. Не хоккей и не лыжные гонки, которые идут следом. И конный спорт у нас очень популярен, тоже можно на третье-четвёртое место поставить.

Игроки сборной Швеции на тренировке перед матчем с Россией. Фото: © РИА Новости/Александр Вильф