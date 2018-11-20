Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 ноября 2018, 20:15

Вышла российская короткометражка по вселенной "Гарри Поттера"

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Magic First

Скриншот видео: youtube.com/Magic First

Ранее авторы показывали этот фильм на различных фестивалях и мероприятиях, в том числе на Comic Con в Сан-Диего.

Премьера 34-минутной картины "Магия превыше всего" прошла ещё в марте 2018 года. Позже съёмочная команда показывала ленту на фестивалях и мероприятиях.

Лента "Магия превыше всего" — это выпускная работа молодого режиссёра Екатерины Краснер. Она собрала команду из студентов ВГИКа, профессионалов индустрии и Московской школы кино. Фильм частично спонсировали фанаты на краудфандинговой платформе "Планета.ру".

Сама же короткометражка вдохновлена вселенной Джоан Роулинг "Гарри Поттер". Действие фильма разворачивается вокруг конфликта магов и немагов в Российской Федерации.

Читайте также: Фантастические твари! Кто обвиняет Грин-де-Вальда в преступлениях?

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Россия
  • Гарри Поттер
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar