Вышла российская короткометражка по вселенной "Гарри Поттера"

Ранее авторы показывали этот фильм на различных фестивалях и мероприятиях, в том числе на Comic Con в Сан-Диего.

Премьера 34-минутной картины "Магия превыше всего" прошла ещё в марте 2018 года. Позже съёмочная команда показывала ленту на фестивалях и мероприятиях.

Лента "Магия превыше всего" — это выпускная работа молодого режиссёра Екатерины Краснер. Она собрала команду из студентов ВГИКа, профессионалов индустрии и Московской школы кино. Фильм частично спонсировали фанаты на краудфандинговой платформе "Планета.ру".