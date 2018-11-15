15 ноября в российских кинотеатрах выходит фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Это продолжение спин-оффа серии фильмов о Гарри Поттере "Фантастические твари и где они обитают". Главный антагонист ответвления — Геллерт Грин-де-Вальд, который некогда был чуть ли не лучшим другом Альбуса Дамблдора. Рассказываем, как так вышло, что Геллерт Грин-де-Вальд стал главным врагом человечества, отбросом общества и почему на самом деле это не его вина.

С чего всё началось

Геллерт Грин-де-Вальд подавал большие надежды во время учёбы в "Дурмстранге" (это одна из трёх школ магии и волшебства во вселенной книг о Гарри Поттере). Однако Геллерт увлёкся дарами Смерти. Это не понравилось руководству учебного заведения, в связи с чем его отчислили за жестокость по отношению к другим ученикам. После отчисления Геллерт Грин-де-Вальд уехал к своей бабушке Батильде Бэгшот, которая после смерти как раз и стала той самой змеёй Нагайной — крестражем Волан-де-Морта (она же была соседкой Альбуса Дамблдора).

Молодой Дамблдор тоже хотел найти дары Смерти, но его никто не отчислял и не подвергал гонениям. Этот нелёгкий квест объединил двух магов, однако дружба продлилась до того момента, как Грин-де-Вальд схлестнулся с братом Дамблдора — Аберфортом, в результате чего погибла сестра Дамблдора и Аберфорта Ариана. В связи с этим Геллерт снова стал изгоем — он покинул Англию через портал бабушки.

За убийством последовало воровство

Когда известный мастер волшебных палочек Грегорович по какой-то счастливой (либо же роковой) случайности нашёл ту самую бузинную палочку, чей кровавый и могущественный след протянулся по всей истории магии, смекалистый колдун решил, что с помощью данной находки он сможет вывести свои дела на новый уровень. Мастер кинул все силы на создание целой рекламной кампании, расширив свою клиентуру уверениями, что он изучает легендарную палочку и её свойства и на её основе создаёт свои.

Само собой, об этой деятельности начали говорить все вокруг, а сам ушлый Грегорович стал публичной персоной. Охотник за дарами Смерти Грин-де-Вальд был тем человеком, до которого дошла информация про наличие заветной палочки у коммерса-волшебника. В итоге как гром среди ясного неба Геллерт забрался в дом к создателю волшебных палочек посреди ночи, чтобы заполучить тот самый артефакт, который позволит ему развиваться в волшебном ремесле. Без стычки, правда, не обошлось, но Грегоровичу повезло: после своего активного пиара он отделался лишь заклятием, которое оглушило его, хотя Грин-де-Вальд мог сполна наказать торговца.

Все эти события показывают Геллерта Грин-де-Вальда самовлюблённым эгоистом, обладающим вспыльчивым нравом. Юный маг был очень целеустремлённым, что позволяло ему стать лучшим в своём деле, а также по-настоящему раскрыть все грани волшебства. Однако учителя (да и другие студенты, по всей видимости) не смогли создать для этого благоприятную атмосферу, подавляя амбиции Грин-де-Вальда, а не направляя их в нужное русло. Мириться с этим брошенный всеми подросток, само собой, был не намерен.

Хаос в Нью-Йорке

Грин-де-Вальд входит в список самых опасных тёмных волшебников всех времён и народов и уступает лидерство в нём лишь Волан-де-Морту. Вероятно, свою основную деятельность Геллерт Грин-де-Вальд развернул с сорокового года XX века. Со всей Европы поступали сообщения об исчезновениях, несчастных случаях и прочих бедствиях. Повсюду гибли люди, а Грин-де-Вальд продолжал наступать. Геллерт даже построил тюрьму Нурменгард для своих противников, над входом в которую поместил свой девиз "Ради общего блага". Мы же с вами понимаем, что Джоан Роулинг умышленно навешивает на волшебника нацистские ярлыки, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что он злодей, да?

Про Геллерта писали во всех газетах: Грин-де-Вальд в своей революционной деятельности зашёл весьма далеко. Он орудовал не только в Европе, но и в США. В этом плане Грин-де-Вальда можно сравнить с Марвином Джоном Химейером, который после конфликта с цементным заводом и американскими властями сел в бульдозер и разрушил тринадцать административных зданий (в том числе и те, которые принадлежали тому самому заводу Mountain Park Concrete), а после покончил жизнь самоубийством. Случилось это после того, как землю, которую приобрёл Химейер, решили передать администрации города, а после использовать её для строительства очередного производственного цеха. Что Грин-де-Вальд, что Химейер своими действиями создали небывалый резонанс, а произошло это из-за отсутствия конструктивного диалога, травли и высмеивания.

Триумф личности Грин-де-Вальда

Геллерт Грин-де-Вальд провёл в тюрьме более пятнадцати лет. Существовать ему пришлось в Нурменгарде — тюрьме, которую он построил изначально для своих противников. Девиз тюрьмы — "Ради общего блага". Именно этому благу следовал Геллерт, когда хотел взять маглов под контроль. Все эти годы маг-изгнанник проводил словно монах в горах, отдалённо от мира, в котором на каждом углу был соблазн и грех. За время нахождения один на один с самим собой Геллерт работал над собой, осмыслял свою личность и поступки. В конце марта 1998 года в его тесную камеру в самой высокой башне пришёл сам Волан-де-Морт, который хотел найти ту самую бузинную палочку. Слова Грин-де-Вальда позволяют судить о том, что за последние годы он во многом изменился и, в отличие от всего магического сообщества, во главе с бывшим другом Дамблдором, не боится Волан-де-Морта.

Он ждал его и знал, что рано или поздно Тёмный лорд сам придёт к нему. Геллерт показал характер, за что, правда, и поплатился. Он не раскрыл свою тайну и заявил Волан-де-Морту, что тот не победит, никогда не сможет победить. Он пророчил, что дары Смерти никогда не будут принадлежать тёмному магу. Взбешённый Волан-де-Морт убил Грин-де-Вальда. Это было неизбежно, новый Геллерт никак не вписывался в планы Тёмного лорда, в связи с чем у них и произошёл конфликт. Этот поступок Грин-де-Вальда ещё раз показал, что он был верен исключительно своим принципам, ведь он мог соврать самому себе, начать служить Волан-де-Морту, став его правой рукой, но в итоге выбрал смерть, не менее благородную и искреннюю, чем Дамблдор, по возможности избегавший личной встречи с Волан-де-Мортом.

Отношение к серии "Гарри Поттер"

Геллерт Грин-де-Вальд с лёгкой руки продюсеров "Фантастических тварей" стал местной версией Джека Воробья. И это неспроста: роль главного злодея отошла Джонни Деппу, который в своё время завоевал популярность у зрителей именно благодаря похождениям харизматичного пирата. В уже ставшем культовым "Гарри Поттере" Геллерт Грин-де-Вальд упоминается ещё в первой части — "Гарри Поттер и философский камень" (кинолента вышла в 2001 году), — когда Гарри Поттер на обороте карточки с изображением Альбуса Дамблдора, директора школы чародейства и волшебства "Хогвартс", прочёл об их сражении, которое произошло в 1945 году. К тому моменту Геллерт Грин-де-Вальд считался самым сильным тёмным волшебником — до появления Того, чьё имя нельзя называть (речь про Волан-де-Морта).

В седьмой части ("Гарри Поттер и дары Смерти", 2010 год) история получила продолжение. Как оказалось, Грин-де-Вальд учился в "Дурмстранге", на лето приезжал в Британию — и в один прекрасный день затеял вывести волшебников из тени. Его хороший товарищ Альбус Дамблдор внезапно идею поддержал, однако оказался против массового истребления маглов. В итоге волшебники прекратили своё сотрудничество, а встретились только в 1945 году. Грин-де-Вальд в ту пору был самым могущественным тёмным магом, возвёл тюрьму Нурменгард, а Дамблдор преподавал трансфигурацию в "Хогвартсе".

А судьи кто?

В фильме несколько раз появляется символ даров Смерти, и это не странно. Его придумал Грин-де-Вальд и сделал своим отличительным знаком, поэтому он регулярно появляется в "Гарри Поттере". Об этом говорил Ксенофилиус Лавгуд, когда рассказывал, что Грин-де-Вальд опорочил идею даров Смерти, и Виктор Крам (который о сакральном смысле символа не знал и хотел набить лицо Лавгуду). Условно говоря, в мире Поттера некоторые воспринимали разделённый треугольник с кругом внутри так же, как маглы свастику. При этом никто не обращал внимания, что сам Альбус Дамблдор изначально поддерживал позицию Грин-де-Вальда: он тоже хотел поработить маглов, пусть и ради их блага, но всё же не считаясь с мнением простых смертных. Вся критика пала исключительно на Геллерта, в то время как директор "Хогвартса" остался во всём белом.

В конце концов, давайте посмотрим на то, кто именно обвиняет Грин-де-Вальда в преступлениях? Мы уже обращали ваше внимание на шулерство Джоан Роулинг. Она жульничает не только в книгах, она жульничает и в реальной жизни. Английская писательница вела переписку с "сирийской девочкой Баной", которую создали западные маркетологи для оправдания преступлений террористов в Аллепо и информационной атаки на регулярную армию Сирии и спецподразделения вооружённых сил России. И зная это, зная ангажированность Роулинг, можем ли мы быть уверены в том, что Грин-де-Вальд действительно был преступником, сравнимым с Гитлером, или писательница просто отрабатывает номер и атакует неприятного ей волшебника, защищая чьи-то интересы, кого-то, кого нельзя называть?