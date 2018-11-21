В "Фантастических тварях" нашли плагиат советских фильмов
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Учёные из Сибири с помощью "Антиплагиата" обнаружили в ленте "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" заимствования из советских фильмов.
Заместитель директора Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований Евгений Гарин заявил о том, что идёт речь о двух фильмах по мотивам книг Кира Булычева об Алисе Селезнёвой — "Гостья из будущего" и "Лиловый шар".
По словам Гарина, можно констатировать не только практически полное совпадение сюжетов, но даже совпадения в мелких деталях. В частности, речь идёт о том, что в работах есть плохие парни, которые могут менять внешность и хотят заполучить полное господство. Противостоят им хорошие маги.
Гарин добавил, что ожидал подобного результата, так как ранее в исследованиях учёных удалось установить, что сюжет первой части "Фантастических тварей" на 90% копирует сюжет советского мультфильма "Тайна третьей планеты". Гарин считает, что копирование продолжится.