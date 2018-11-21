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Опубликовано 20 ноября 2018, 21:43

В "Фантастических тварях" нашли плагиат советских фильмов

Фото: &copy; Twitter / irubingood

Фото: © Twitter / irubingood

Учёные из Сибири с помощью "Антиплагиата" обнаружили в ленте "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" заимствования из советских фильмов.

Заместитель директора Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований Евгений Гарин заявил о том, что идёт речь о двух фильмах по мотивам книг Кира Булычева об Алисе Селезнёвой — "Гостья из будущего" и "Лиловый шар".

По словам Гарина, можно констатировать не только практически полное совпадение сюжетов, но даже совпадения в мелких деталях. В частности, речь идёт о том, что в работах есть плохие парни, которые могут менять внешность и хотят заполучить полное господство. Противостоят им хорошие маги.

Гарин добавил, что ожидал подобного результата, так как ранее в исследованиях учёных удалось установить, что сюжет первой части "Фантастических тварей" на 90% копирует сюжет советского мультфильма "Тайна третьей планеты". Гарин считает, что копирование продолжится.

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Сергей Сурепин
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