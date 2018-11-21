В "Фантастических тварях" нашли плагиат советских фильмов

Учёные из Сибири с помощью "Антиплагиата" обнаружили в ленте "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" заимствования из советских фильмов.

Заместитель директора Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований Евгений Гарин заявил о том, что идёт речь о двух фильмах по мотивам книг Кира Булычева об Алисе Селезнёвой — "Гостья из будущего" и "Лиловый шар".

По словам Гарина, можно констатировать не только практически полное совпадение сюжетов, но даже совпадения в мелких деталях. В частности, речь идёт о том, что в работах есть плохие парни, которые могут менять внешность и хотят заполучить полное господство. Противостоят им хорошие маги.