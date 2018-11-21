Facebook полностью восстановил работу своих приложений
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Ранее сообщалось про сбой в работе социальных сетей "Фейсбук" и "Инстаграм" у пользователей по всему миру.
Компания "Фейсбук" сообщила о полном восстановлении работы своих приложений. Соответствующая информация появилась на странице компании в "Твиттере".
В компании заявили, что проблема полностью решена. Разработчики принесли извинения за неудобства, добавив, что сервисы теперь доступны для всех и работают на 100%.
Напомним, 20 ноября наблюдался сбой в работе социальных сетей "Инстаграм" и "Фейсбук". Это происходило по всему миру.