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Регион
Опубликовано 21 ноября 2018, 01:57

Facebook полностью восстановил работу своих приложений

Фото: &copy; Twitter / Reuters

Фото: © Twitter / Reuters

Ранее сообщалось про сбой в работе социальных сетей "Фейсбук" и "Инстаграм" у пользователей по всему миру.

Компания "Фейсбук" сообщила о полном восстановлении работы своих приложений. Соответствующая информация появилась на странице компании в "Твиттере".

В компании заявили, что проблема полностью решена. Разработчики принесли извинения за неудобства, добавив, что сервисы теперь доступны для всех и работают на 100%.

Напомним, 20 ноября наблюдался сбой в работе социальных сетей "Инстаграм" и "Фейсбук". Это происходило по всему миру.

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Сергей Сурепин
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