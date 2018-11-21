Facebook полностью восстановил работу своих приложений

Ранее сообщалось про сбой в работе социальных сетей "Фейсбук" и "Инстаграм" у пользователей по всему миру.

Компания "Фейсбук" сообщила о полном восстановлении работы своих приложений. Соответствующая информация появилась на странице компании в "Твиттере".

В компании заявили, что проблема полностью решена. Разработчики принесли извинения за неудобства, добавив, что сервисы теперь доступны для всех и работают на 100%.