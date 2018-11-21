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Регион
Опубликовано 21 ноября 2018, 03:30

Китайская спортсменка оказалась в центре скандала, бросив национальный флаг

Обвинение в неуважительном отношении к флагу в Китае предусматривает суровое наказание. За это грозит тюремное заключение сроком до трёх лет.

Участница китайского марафона не смогла выиграть золотую медаль из-за того, что один из фанатов встал на её пути и вручил ей флаг страны. Хи Ингли пробежала с ним немного, а затем бросила и продолжила гонку.

В итоге бегунья заняла лишь второе место, так как её обогнала соперница из Эфиопии.

Снятый на видео эпизод вызвал оживлённые дебаты по всей стране.

Многие осудили фаната за вмешательство в марафон и расстроились из-за проигрыша спортсменки. Однако нашлись и те, кому не понравилось неуважение к флагу со стороны Ингли.

— Неужели исход марафона важнее флага страны? — написал спортсмен Вей Дзинг в китайском аналоге "Фейсбука" "Вейбо".

В ответ спортсменка заявила, что флаг случайно выскользнул, и попросила отнестись к ситуации с пониманием.

— Флаг был мокрый, а мои руки затекли, — объяснила участница марафона.

К счастью для спортсменки, многие фанаты и канал CCTV встали на её защиту. Судя по всему, Ингли не понесёт никакого наказания.

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София Алабина
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