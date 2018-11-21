Китайская спортсменка оказалась в центре скандала, бросив национальный флаг

Обвинение в неуважительном отношении к флагу в Китае предусматривает суровое наказание. За это грозит тюремное заключение сроком до трёх лет.

Участница китайского марафона не смогла выиграть золотую медаль из-за того, что один из фанатов встал на её пути и вручил ей флаг страны. Хи Ингли пробежала с ним немного, а затем бросила и продолжила гонку.

Who is not patriotic? The Chinese marathon runner who dropped a national flag in the sprint phase and lost the gold medal, the volunteers who handed over the flags and interrupted the runner, or the organizer who failed to respect the sports spirit? https://t.co/VowOVHA7A6 pic.twitter.com/dNVZoGkjkW — Global Times (@globaltimesnews) 19 ноября 2018 г.

В итоге бегунья заняла лишь второе место, так как её обогнала соперница из Эфиопии.

Снятый на видео эпизод вызвал оживлённые дебаты по всей стране.

Многие осудили фаната за вмешательство в марафон и расстроились из-за проигрыша спортсменки. Однако нашлись и те, кому не понравилось неуважение к флагу со стороны Ингли.

— Неужели исход марафона важнее флага страны? — написал спортсмен Вей Дзинг в китайском аналоге "Фейсбука" "Вейбо".

В ответ спортсменка заявила, что флаг случайно выскользнул, и попросила отнестись к ситуации с пониманием.

— Флаг был мокрый, а мои руки затекли, — объяснила участница марафона.