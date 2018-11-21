Исполнитель роли президента России в "Карточном домике" получил премию "Эмми"

Церемония вручения наград прошла в Нью-Йорке накануне. Приз "Лучший актёр" получил датчанин Ларс Миккельсен, сыгравший в сериале "Пути Господни". Актёр получил известность благодаря роли президента России в сериале "Карточный домик".

Лучшей актрисой же стала немка Анна Шудт. Награду она получила за ТВ-проект "Насморка было бы достаточно". Британский фильм "Прощай, Алеппо" получил награду в номинации "Лучший документальный фильм".