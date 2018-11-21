Исполнитель роли президента России в "Карточном домике" получил премию "Эмми"
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В Америке назвали имена победителей международной премии International Emmy Awards.
Церемония вручения наград прошла в Нью-Йорке накануне. Приз "Лучший актёр" получил датчанин Ларс Миккельсен, сыгравший в сериале "Пути Господни". Актёр получил известность благодаря роли президента России в сериале "Карточный домик".
Лучшей актрисой же стала немка Анна Шудт. Награду она получила за ТВ-проект "Насморка было бы достаточно". Британский фильм "Прощай, Алеппо" получил награду в номинации "Лучший документальный фильм".
Также премии "Эмми" удостоились телепроекты Израиля ("Лучшая команда"), Нидерландов ("Лучшая программа об искусстве"), Испании ("Лучший драматический сериал"), Чили ("Лучший короткометражный сериал").