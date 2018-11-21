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Опубликовано 21 ноября 2018, 09:39

Арестованный Киевом в ответ на контрсанкции РФ сухогруз покинул Украину

Фото: &copy; Facebook/Юрий Луценко

Фото: © Facebook/Юрий Луценко

При этом большая часть экипажа судна — украинцы. Среди моряков всего один россиянин.

Сухогруз Comet, арестованный украинскими властями в ответ на российские санкции, покинул Незалежную. Об этом говорят данные мониторингового ресурса MarineTraffic.

Судно, которое принадлежит компании из Нидерландов, ходит под флагом Либерии и управлением сингапурской фирмы, покинуло порт Мариуполя и через пролив Босфор вышло в Мраморное море.

Об аресте судна, следовавшего из России, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в начале ноября. По его словам, на сухогрузе находилось три тысячи тонн продукции Алчёвского металлургического комбината. Генпрокурор заявил, что задержание судна — ответ на санкции России.

При этом, по данным СМИ, ответственность за груз несёт получатель — некая бельгийская компания, а большая часть экипажа судна — украинцы. Среди моряков на борту всего один россиянин.

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Евгений Шуваев
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