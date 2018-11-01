Луценко заявил об "ответе" на российские контрсанкции

Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал об "ответе" на российские контрсанкции. На своей странице в "Фейсбуке" он сообщил, что украинские правоохранители арестовали в порту Мариуполя более трёх тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината.
— Наш ответ "санкциям", — отметил он.
По словам Луценко, продукцию из России в Бельгию везло судно под флагом Либерии.
Напомним, в сентябре этого года Киев расширил свои санкции против России. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление о введении ответных мер, которые коснутся 322 граждан и 68 компаний Украины. Как ранее писал Лайф, в МИД РФ объяснили введение санкций тем, что украинские власти зашли слишком далеко в недружественных шагах.
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