Луценко заявил об "ответе" на российские контрсанкции

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Луценко заявил об "ответе" на российские контрсанкции

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Ранее в МИД РФ объяснили введение контрсанкций тем, что украинские власти зашли слишком далеко в недружественных шагах.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал об "ответе" на российские контрсанкции. На своей странице в "Фейсбуке" он сообщил, что украинские правоохранители арестовали в порту Мариуполя более трёх тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината.

— Наш ответ "санкциям", — отметил он.

По словам Луценко, продукцию из России в Бельгию везло судно под флагом Либерии.

Напомним, в сентябре этого года Киев расширил свои санкции против России. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление о введении ответных мер, которые коснутся 322 граждан и 68 компаний Украины. Как ранее писал Лайф, в МИД РФ объяснили введение санкций тем, что украинские власти зашли слишком далеко в недружественных шагах.

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