Искать таланты с помощью блокчейна. В Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ

Система будет состоять из трёх компонентов: результаты профориентации, оценки ученика и его социальная активность.

Заместитель главы Комитета Государственной думы России по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить Единый государственный экзамен системой определения талантов у школьника на ранней стадии. Для это может быть задействована технология блокчейн, сообщает РИА "Новости".

В своём письме к главе Минпросвещения России Ольге Васильевой парламентарий отметил, что система федеральных образовательных стандартов нуждается в доработке. В частности, речь идёт о том, что родители жалуются на то, что документ ориентирован больше на теорию и из-за этого почти невозможно проверить, насколько ребёнок развит.

— В связи с этим предлагается ввести другую методику оценки знаний и способностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ, — сказал он.

По словам Чернышова, сдавать ЕГЭ нравится далеко не всем. Поэтому депутат предложил заменить экзамен системой раннего выявления талантов. Система, как отмечает парламентарий, будет состоять из трёх компонентов: результаты профориентации, оценки ученика и его социальная активность.