Не сошлись характерами или "шерше ля фам"? Почему распалась "Агата Кристи"

Оглавление Творчество? Не хотелось имитировать Не сошлись характерами Слава свалилась

Глеб Самойлов известен сейчас как лидер рок-группы The Matrixx. Но поклонники ещё 20 лет назад ходили слушать его песни в составе "Агаты Кристи". В 2010-м группа распалась, так и оставив загадкой — почему.

Братья Самойловы называют разные причины, которые в основе своей сводятся к одному — "не сошлись характерами". Это "не сошлись" вылилось в судебные разбирательства и попытки одного брата через суд запретить другому исполнять песни "Агаты". На фоне заявлений "Ты мне не брат" поползли слухи, что "разошлись по творческому пути" — банальная отмазка.

И тут Глеб Самойлов выдал новую версию. Как ранее сообщал Лайф , поругались братья якобы из-за девушки.

— Мы с Вадимом полюбили одну девушку. Иные подробности пусть останутся за кадром. Поскольку мы оба женаты, мы с Вадимом скрывали всё это долгое время, — заявил он на пресс-конференции в Национальной службе новостей.

Хотя это уже далеко не первая причина (или якобы причина), по которой группа распалась. Что ранее говорили Глеб и Вадим Самойловы о причинах произошедшего.

Творчество?

В документальном фильме "Эпилог" ещё в 2010 году Глеб Самойлов уверял, что дело в "расхождении на творческом пути".

— Противоречия начались в 1988 году, если говорить про группу "Агата Кристи". Это нормально. Ощущение конечности было всегда, но страх не успеть что-то в себе реализовать — он сильнее и сильнее. Да и мы с Вадиком стали расходиться в творческом плане, — говорил он.

Что это значит? Создавали разное, смотрели в разные стороны. И если раньше выходили проекты — разные, но выходили, то сейчас они просто не уживались между собой.

— Мы всегда были разные так или иначе. Изначально это было построено именно на этом. И мы втроём (с Александром Козловым — композитор, клавишник и сооснователь "Агаты Кристи". Умер в 2001 году) голосовали — кто за, кто против. А когда вдвоём — нужно оставлять общее, а противопоставления — за борт, — говорил Вадим.

"Раскачиваться" ситуация начала довольно быстро, уверял он. Буквально с каждым днём всё сложнее было найти общее.

Не хотелось имитировать

Вадим Самойлов говорил, что это был осознанный шаг, о котором он не жалел. На все вопросы о том, что "остальные существуют через силу" — отвечал, что имитировать жизнь группы и петь только старые композиции (которые уже давно заслужили популярность) не хотелось.

— Когда мы поняли, что точек творческого соприкосновения остаётся не так много, стало очевидно, что двух противоречивых индивидуальностей сложно "упаковать" в одно целое. Мы понимали, что после распада у нас поубавится зрителей, но найти свой путь было гораздо важнее, — говорил Вадим Самойлов в интервью АиФ .

Он также отметил осенью этого года, что воссоединение группы пока не планируется.

Не сошлись характерами

Фото: © РИА Новости / Антон Белицкий

В октябре Вадим Самойлов в интервью Пятому каналу назвал свои причины распада "Агаты" — никто не ругался, просто "не сошлись характерами".

— Нет никакого недоразумения или досады, потому что "Агаты Кристи" не стало в результате нашего решения. Сейчас известно, что есть некий конфликт — это сиюминутные истории, в них нет глубокого содержания, — отметил он.

Он также напомнил, что группу они распустили сами и что это решение было "логическим завершением взросления". Кроме того, Вадим уверял, что он знал — так в итоге и будет.

Слава свалилась

Фото: © Риа Новости / Алексей Даничев

В студии Захара Прилепина в 2016 году Глеб называл ещё одну причину распада — свалившаяся прямо на голову артистов слава. Якобы он около 20 лет ходил к психотерапевту из-за этого.

— Я посещаю психотерапевтов уже более 20 лет, разных, меняю. У меня проблема не в алкоголе, не в наркотиках, а со свалившейся популярностью "Агаты Кристи", — говорил исполнитель.

При этом он отметил, что группы становятся всенародными, но длится это два-три года. А потом они получают у поклонников статус "культовых" или пропадают, сами музыканты ломаются.