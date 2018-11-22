Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 ноября 2018, 16:27

"Глушаков для нас неприемлем как игрок". "Фратрия" выдвинула требования к Федуну

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

На сайте объединения болельщиков московской команды рассказали, как прошла встреча с руководителем клуба.

Как стало известно, представители фанатского объединения "Фратрия" встретились с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном. В ходе встречи было поднято несколько вопросов, а также обсуждалось текущее состояние и будущее команды.

— Мы озвучили наши требования и мнение. В частности, мы обратили внимание на то, что Денис Глушаков для нас неприемлем в качестве игрока и капитана "Спартака", — говорится в заявлении "Фратрии". — В свою очередь со стороны клуба были анонсированы изменения в структуре и руководстве клуба. До этих изменений мы не отказываемся от своих действий и будем наблюдать за происходящим.

Отмечается также, что на встрече болельщикам был представлен новоиспечённый тренер Олег Кононов.

BannerImage
Кира Громова
  • Новости
  • ФК Спартак
  • Фратрия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar