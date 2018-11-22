"Глушаков для нас неприемлем как игрок". "Фратрия" выдвинула требования к Федуну

— Мы озвучили наши требования и мнение. В частности, мы обратили внимание на то, что Денис Глушаков для нас неприемлем в качестве игрока и капитана "Спартака", — говорится в заявлении "Фратрии". — В свою очередь со стороны клуба были анонсированы изменения в структуре и руководстве клуба. До этих изменений мы не отказываемся от своих действий и будем наблюдать за происходящим.