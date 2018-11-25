"Чёрная пятница" для геймера! Руководство, как не разориться на покупке игр

Xbox One

Фото: © pixabay.com

Самой неприятной новостью накануне дня, когда во всём мире начинается глобальная распродажа, стал тот факт, что американская корпорация Microsoft решила отказаться от рублёвых цен в своих магазинах цифровой дистрибуции. Это касается не только магазина с офисными программами Microsoft Store, но и площадки для геймеров — Xbox Store. Своё решение компания связала с развитием бизнес-практик: каких — не уточнила. Для геймеров эта позиция Microsoft плоха тем, что теперь цены будут указываться в долларах, и, скорее всего, мы больше не увидим предложений с учётом российских реалий и особенностей рынка, которые позволяли приобретать российским геймерам игры дешевле, чем их товарищам в США или Европе. Такое решение не нарушает законодательства России (это подтвердили в Роспотребнадзоре), поэтому обжаловать его не выйдет.

Но, несмотря на перевод всех цен в доллары, Microsoft всё равно организовала распродажу в своём магазине. Правда, порадовать она сможет мало кого. Мягко говоря, американская корпорация выбрала далеко не самые интересные игры, на которые стоит сменить ценник в лучшую сторону для геймеров, — такое чувство, что сделано это было с отмашкой и фразой "ну хоть так порадуем людей, с которых мы хотим выкачивать ещё больше денег".

Главные предложения для владельцев Xbox One:

Assassinʼs Creed: Odyssey (стоит 2799 рублей вместо 3999 рублей). Это уже классика игровой индустрии, которая не нуждается в представлении. На данный момент Odyssey — лучшая игра серии Assassinʼs Creed. Компания Ubisoft на этот раз, такое чувство, выложилась на все 100% при создании игры, отполировав абсолютно все плохие стороны, которыми ранее грешила серия. Сама игра вышла в октябре, поэтому, если ещё не успели её купить на старте и есть много свободного времени, нынешнее предложение Microsoft для вас;

FIFA 19 (стоит 2799 рублей вместо 3999 рублей). Казалось бы, круто, старый-добрый футбольчик со скидкой. Но есть два нюанса: во-первых, из года в год компания Electronic Arts продаёт нам одну и ту же игру; во-вторых, новую FIFA покупать нужно всегда в день выхода, чтобы уже начать активно изучать новые механики. А если вы не ярый фанат виртуального футбола, можно ещё подождать — стоить будет меньше, не прогадаете;

Fallout 76 (стоит 2679 рублей вместо 3999 рублей). Это, пожалуй, главное крутое предложение, которое можно найти в магазине Xbox Store. Дело в том, что новая игра компании Bethesda вышла только неделю назад, а уже сейчас её можно приобрести на 33 процента дешевле, чем на релизе. И, казалось бы, это ведь отличный момент, чтобы купить только что вышедшую игру не за все деньги мира, но есть нюансы. Дело в том, что Bethesda выпустила "сырой" продукт. И это касается не только технической составляющей, которая тоже страдает (например, игра не выдерживает запуска трёх одновременно запущенных ядерных ракет). Геймеры жалуются, что получили не ту игру, которую помнили и за которую любили серию Fallout. В частности, игроки критикуют проект за огромное количество багов, а также отсутствие персонажей с интересными заданиями.

PlayStation 4

Фото: © pixabay.com

Самые лучшие предложения в честь "чёрной пятницы" уже традиционно можно найти в магазине PlayStation Store. Японцы из компании Sony продолжают доказывать всему миру, что они самые лучшие на рынке видеоигр. Этот год не стал исключением для владельцев консоли PlayStation 4, поэтому давайте сразу перейдём к делу. Тем более что говорить на самом деле есть о чём — крутых предложений у Sony уйма.

Marvel’s Spider-Man (стоит 2299 рублей вместо 3999 рублей). Самое главное предложение на этой "чёрной пятнице". На данный момент Marvel’s Spider-Man — лучшая игра по мотивам приключений Питера Паркера, который помимо работы фоторепортёром в "Дейли Бьюгл" сражается с преступным миром на улицах Нью-Йорка под видом супергероя Человека-паука. Помимо крутой истории, яркой картинки и огромного количества боёв в игре есть камео уже умершего Стэна Ли. Пропустить такое — грех, особенно для поклонников комиксов Marvel. Тем более когда игру продают со скидкой 42%, а с момента релиза не прошло даже полугода (игра вышла 7 сентября);

Стэна Ли. Пропустить такое — грех, особенно для поклонников комиксов Marvel. Тем более когда игру продают со скидкой 42%, а с момента релиза не прошло даже полугода (игра вышла 7 сентября); God of War (стоит 1799 рублей вместо 3999 рублей). Игра уже успела получить звание лучшей в 2018 году, которое ей присвоил американский еженедельный журнал Time. А теперь ещё можно купить со скидкой 55%. Беспроигрышное решение, особенно для тех, кто хочет после трудного рабочего дня (или целой недели) завалиться перед экраном телевизора, чтобы просто начистить морды ошалелым мифическим тварям;

американский еженедельный журнал Time. А теперь ещё можно купить со скидкой 55%. Беспроигрышное решение, особенно для тех, кто хочет после трудного рабочего дня (или целой недели) завалиться перед экраном телевизора, чтобы просто начистить морды ошалелым мифическим тварям; Horizon Zero Dawn (стоит 1199 рублей вместо 2299 рублей). Один из главных хитов PlayStation 4 прошлого года потерял в цене 47%. В главной роли — девушка по имени Элой, охотница, от которой отвернулось собственное племя. В связи с этим ей приходится в одиночестве справляться с реалиями "нового мира": вокруг механические звери, захватившие планету, в то время как люди находятся на грани вымирания и существуют в первобытных племенах.

Steam

Само собой, не забыли мы и про владельцев персональных компьютеров. Не забыли о вас и в компании Valve, а её основатель Гейб Ньюэлл уже подставляет мешки, куда будет сгребать деньги геймеров со всего мира. Правда, в Steam нет ни слова про "чёрную пятницу" — вместо этого Valve проводит осеннюю распродажу, а вместе с этим и "Премию Steam", в рамках которой геймеры смогут выбрать восемь игр на главные номинации церемонии, итоги которой подведут в феврале. Но перейдём к самому главному — что же покупать, если играть нравится на ПК.

Life is Strange 2 (стоит 129 рублей вместо 259 рублей). Одна из лучших интерактивных драм последних лет. Рассказывает о тяжёлой жизни подростков, которым предстоит сталкиваться с первыми сложностями на своём пути;

The Crew 2 (стоит 799 рублей вместо 1999 рублей). Отличный выбор для тех, кто любит азарт и участие в гонках. Отдушину найдут все: соревноваться можно не только на машинах, но и на самолётах, мотоциклах, катерах и многом другом;

Cities: Skylines (стоит 124 рубля вместо 259 рублей). Пока что лучший градостроительный симулятор на рынке. Всегда задавались вопросом, насколько сложно управлять целым городом? Тогда вам сюда;

Far Cry 5 (стоит 999 рублей вместо 1999 рублей). Поиграть в новый Far Cry стоит хотя бы ради того, чтобы пройти миссию про кассету с компроматом на президента США Дональда Трампа. Среди других фишек: детально проработанный игровой мир, возможность повоевать с медведями или скунсами ;

миссию про кассету с компроматом на президента США Дональда Трампа. Среди других фишек: детально проработанный игровой мир, возможность повоевать с медведями или ; Monster Hunter: World (стоит 1319 рублей вместо 1999 рублей). Отличный повод погрузиться в огромный мир Monster Hunter. Особенно актуально, если учитывать тот факт, что в настоящий момент ведутся съёмки одноимённого фильма с Миллой Йовович в главной роли.

Другие сервисы

Не считая вышеуказанных магазинов, "чёрная пятница" добралась до следующих сервисов: