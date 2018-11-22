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Регион
Опубликовано 22 ноября 2018, 19:04

Тренер Сироткина обвинил родителей в уходе пилота из "Формулы-1"

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов&nbsp;

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов 

Ранее стало известно, что российский гонщик больше не будет выступать в "Формуле-1" за Williams.

Первый тренер гонщика Сергея Сироткина — Николай Ветров — выразил мнение, что в неудачах его ученика виноваты родители.

— Последние годы родители Серёжи вмешивались в его профессиональную деятельность, и это их большая ошибка. Они видели большой кошелёк и то, что можно оттуда снять, уже выжали, — приводит слова первого тренера Сироткина издание Sport24. — Плюс не было никакого менеджера, который бы создал стратегический план. Этим не родители должны заниматься, а профессионалы.

Также он отметил, что проблемы были и внутри команды.

— Команда тоже должна давать возможность роста, а насчёт Williams сразу было всё понятно. Там большая беда. В команде не всё хорошо — ушёл даже главный инженер, — заключил он.

Сироткин опубликовал пост в своей социальной сети, где поблагодарил всех за поддержку.

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Кира Громова
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