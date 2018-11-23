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Опубликовано 23 ноября 2018, 12:14

Экс-глава компании-собственника "Зимней вишни" объявлен в международный розыск

ТЦ "Зимняя вишня".&nbsp;Фото: &copy; VK/&nbsp;МЧС России

ТЦ "Зимняя вишня". Фото: © VK/ МЧС России

Ранее Вячеслав Вишневский был арестован заочно по обвинению в даче крупной взятки при реконструкции сгоревшего здания.

Находящийся в Испании Вячеслав Вишневский, бывший гендиректор компании-собственника сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня", объявлен в международный розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого Нину Ревякину.

— Постановление о розыске было прописано 31 октября… Сегодня оно вступает в законную силу, — пояснила собеседник агентства.

Сегодня Кемеровский областной суд признал законным заочный арест бывшего гендиректора компании-собственника "Зимней вишни" по делу о пожаре в ТЦ. Вишневского обвиняют в даче крупной взятки при реконструкции сгоревшего здания.

Страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. В огне погибло 60 человек, из которых 37 — дети. После трагедии здание признали непригодным для эксплуатации и снесли.

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Алёна Темирчиева
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