Роскомнадзор — о мошенничестве во время "чёрной пятницы"
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Злоумышленники создают фейковые сайты, маскируются под популярные бренды и собирают данные наивных покупателей.
Роскомнадзор сообщил о появлении мошеннических схем в Интернете в преддверии международной акции "Чёрная пятница". Целью злоумышленников является кража денег, передаёт ТАСС.
По словам экспертов, на фоне "чёрной пятницы" активизировались злоумышленники. "В связи с возросшей активностью мошенников Роскомнадзор информирует пользователей о появлении в Интернете лендинговых страниц", — говорится в заявлении ведомства. Жулики создают фейковые страницы, замаскированные под популярные торговые площадки, и собирают личные данные пользователей. В дальнейшем ворованные данные могут быть использованы для спама или кражи денежных средств.
Напомним, ранее Лайф писал, что перед глобальными распродажами эксперты обнаружили в Сети около 400 клонов AliExpress и порядка 200 поддельных магазинов различных брендов. Целью мошенников также был сбор личных данных и кража денег со счетов пользователей.