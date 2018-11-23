Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 ноября 2018, 14:03

Роскомнадзор — о мошенничестве во время "чёрной пятницы"

Фото: &copy; Shutterstock Inc.

Фото: © Shutterstock Inc.

Злоумышленники создают фейковые сайты, маскируются под популярные бренды и собирают данные наивных покупателей.

Роскомнадзор сообщил о появлении мошеннических схем в Интернете в преддверии международной акции "Чёрная пятница". Целью злоумышленников является кража денег, передаёт ТАСС.

По словам экспертов, на фоне "чёрной пятницы" активизировались злоумышленники. "В связи с возросшей активностью мошенников Роскомнадзор информирует пользователей о появлении в Интернете лендинговых страниц", — говорится в заявлении ведомства. Жулики создают фейковые страницы, замаскированные под популярные торговые площадки, и собирают личные данные пользователей. В дальнейшем ворованные данные могут быть использованы для спама или кражи денежных средств.

Напомним, ранее Лайф писал, что перед глобальными распродажами эксперты обнаружили в Сети около 400 клонов AliExpress и порядка 200 поддельных магазинов различных брендов. Целью мошенников также был сбор личных данных и кража денег со счетов пользователей.

BannerImage
Андрей Ставицкий
  • Новости
  • Чёрная пятница
  • Роскомнадзор
  • Криминал
  • Наука и технологии
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar