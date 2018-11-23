По словам экспертов, на фоне "чёрной пятницы" активизировались злоумышленники. "В связи с возросшей активностью мошенников Роскомнадзор информирует пользователей о появлении в Интернете лендинговых страниц", — говорится в заявлении ведомства. Жулики создают фейковые страницы, замаскированные под популярные торговые площадки, и собирают личные данные пользователей. В дальнейшем ворованные данные могут быть использованы для спама или кражи денежных средств.