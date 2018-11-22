Перед "чёрной пятницей" россиян атаковали 400 клонов AliExpress

Мошенники создают похожие на популярный маркетплейс сайты, через которые крадут деньги доверчивых покупателей.

Специалисты Group-IB в преддверии "чёрной пятницы" нашли в Интернете около 400 клонов AliExpress. Мошенники завлекали посетителей огромными скидками, а потом воровали личные данные.

По оценке экспертов, в открытом доступе было найдено около 400 поддельных версий AliExpress и порядка двух сотен сайтов, замаскированных под популярные бренды одежды, гаджетов, бытовой техники. Целью клонов может быть как реализация контрафакта, так и обман покупателей. В последнем случае сайты могут украсть как ценную информацию, так и пароли от соцсетей и данные банковских карт.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на URL-адреса сайтов и по возможности пробивать их через WHOIS-сервисы. Ущерб на одного покупателя может составлять несколько тысяч рублей. "Чёрная пятница" — яркий инфоповод. По данным Group-IB, с 7 по 21 ноября в Интернете было зафиксировано более 120 000 публикаций с упоминанием этой акции.

Также недавно Лайф писал о том, как продавцы на официальном AliExpress подтасовывают цены и создают видимость масштабных распродаж. В большинстве случаев маркетологи пытаются сбыть неликвид.

Несмотря на громкие распродажи, россияне не очень доверяют маркетологам. По информации специалистов, 75% наших соотечественников не собираются участвовать в акциях и покупать какие-то товары.