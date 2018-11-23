Xiaomi выпустила беговую дорожку

Фитнес-аксессуар рассчитан на фанатов здорового образа жизни и пробежек, но с весом не более 110 кг.

Xiaomi представила компактную беговую дорожку Xiaojin Smart Foldable Treadmill. Устройство оценено в 273 доллара и на первых порах будет продаваться только в Китае.

Фото: © Xiaomi

Аксессуар для фитнеса имеет компактные габариты — 1420 мм в длину, 828 мм в ширину и 1140 мм в высоту. Это позволит разместить тренажёр даже в небольшой комнате и удобно хранить его в сложенном состоянии. Устройство оснащено поручнем, на котором есть ЖК-дисплей, куда вынесены элементы управления, показатели тренировок и прочая информация.