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Регион
Опубликовано 23 ноября 2018, 15:01

Xiaomi выпустила беговую дорожку

Фото: &copy; Xiaomi

Фото: © Xiaomi

Фитнес-аксессуар рассчитан на фанатов здорового образа жизни и пробежек, но с весом не более 110 кг.

Xiaomi представила компактную беговую дорожку Xiaojin Smart Foldable Treadmill. Устройство оценено в 273 доллара и на первых порах будет продаваться только в Китае.

Фото: © Xiaomi

Фото: © Xiaomi

Аксессуар для фитнеса имеет компактные габариты — 1420 мм в длину, 828 мм в ширину и 1140 мм в высоту. Это позволит разместить тренажёр даже в небольшой комнате и удобно хранить его в сложенном состоянии. Устройство оснащено поручнем, на котором есть ЖК-дисплей, куда вынесены элементы управления, показатели тренировок и прочая информация.

Максимальная скорость забегов на беговой дорожке ограничена 15 км/ч. Устройство рассчитано на пользователей, которые весят не более 110 кг. Стоимость дорожки составляет 273 доллара, или около 19 тысяч рублей.

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Андрей Ставицкий
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