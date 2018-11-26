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Регион
Опубликовано 26 ноября 2018, 12:30

"Фратрия": Глушаков ставит свои интересы в противовес командным

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Филиппов&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов 

На сайте объединения болельщиков красно-белого клуба появилось заявление относительно капитана команды Дениса Глушакова.

"Фратрия" опубликовала большой пост, в котором в очередной раз выразила своё недовольство по отношению к капитану команды Денису Глушакову.

— После чемпионского сезона, к сожалению, Глушаков перестал отвечать требованиям капитана команды. На всех публичных мероприятиях и событиях он рассказывал о том, что именно его вклад в победу в чемпионате является основным, а Массимо Каррера не более чем "физрук", — пишет "Фратрия".

Также они считают, что Глушаков добивался места в основе не по спортивным принципам и что получил капитанскую повязку несправедливо.

— Ключевым событием стали выборы капитана команды на этот сезон. За Глушакова проголосовали 14 человек, из которых только два голоса принадлежали игрокам главной команды. Остальные голоса Глушаков получил от игроков "Спартака-2", которых подговорил, — утверждают на сайте болельщиков.

— Такой человек не может быть капитаном "Спартака" и не заслуживает нашей поддержки. Когда всем было необходимо работать как одно целое, он ставил свои интересы и выгоду не просто выше командных, а в противовес им, что недопустимо, — говорится в заключении.

Ранее Лайф сообщал, что представители "Фратрии" встречались с владельцем клуба Леонидом Федуном и главным тренером Олегом Кононовым, где также говорили по поводу Глушакова.

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Кира Громова
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