"Фратрия": Глушаков ставит свои интересы в противовес командным

"Фратрия" опубликовала большой пост, в котором в очередной раз выразила своё недовольство по отношению к капитану команды Денису Глушакову.

— После чемпионского сезона, к сожалению, Глушаков перестал отвечать требованиям капитана команды. На всех публичных мероприятиях и событиях он рассказывал о том, что именно его вклад в победу в чемпионате является основным, а Массимо Каррера не более чем "физрук", — пишет "Фратрия".

Также они считают, что Глушаков добивался места в основе не по спортивным принципам и что получил капитанскую повязку несправедливо.

— Ключевым событием стали выборы капитана команды на этот сезон. За Глушакова проголосовали 14 человек, из которых только два голоса принадлежали игрокам главной команды. Остальные голоса Глушаков получил от игроков "Спартака-2", которых подговорил, — утверждают на сайте болельщиков.

— Такой человек не может быть капитаном "Спартака" и не заслуживает нашей поддержки. Когда всем было необходимо работать как одно целое, он ставил свои интересы и выгоду не просто выше командных, а в противовес им, что недопустимо, — говорится в заключении.