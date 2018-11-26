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Опубликовано 26 ноября 2018, 14:00

Названы 17 лучших новых игр на Android

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Ubisoft North America

Фото: © Кадр из видео YouTube/Ubisoft North America

Эксперты оценили новинки Google Play. Лидером стала игра с сюжетом по легендарной франшизе.

Издание Android Police назвало лучшие новые игры на Android. Список возглавила Assassins Creed Rebelliion.

Адаптация франшизы вышла в конце ноября. Тем не менее игра успела получить признание за сюжет и возможность обойти встроенные покупки.

На втором месте расположилась Royale Rising Battle Build Survival Arena, на третьем — Storm Boy. Далее располагаются Where Shadows Slumber, Shmatoosto, Black Mirror Nosedive, Steps & Dragons, Stack Hit, Archimedes: Eureka, Ball Pack и другие игры соответственно.

Ранее программист назвал список из 13 игр и приложений, которые не стоит устанавливать. В них обнаружен вирус, который крадёт личные данные.

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Денис Марков
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