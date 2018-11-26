Названы 17 лучших новых игр на Android

Эксперты оценили новинки Google Play. Лидером стала игра с сюжетом по легендарной франшизе.

Издание Android Police назвало лучшие новые игры на Android. Список возглавила Assassins Creed Rebelliion.

Адаптация франшизы вышла в конце ноября. Тем не менее игра успела получить признание за сюжет и возможность обойти встроенные покупки.

На втором месте расположилась Royale Rising Battle Build Survival Arena, на третьем — Storm Boy. Далее располагаются Where Shadows Slumber, Shmatoosto, Black Mirror Nosedive, Steps & Dragons, Stack Hit, Archimedes: Eureka, Ball Pack и другие игры соответственно.