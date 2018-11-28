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Опубликовано 28 ноября 2018, 01:56

NASA представило видео приземления миссии InSight на Марс

Фото: &copy; Twitter /&nbsp;CNN

Фото: © Twitter / CNN

Перед посадкой аппарат, вес которого составляет 385 килограммов, совершил торможение в атмосфере планеты.

NASA показало видео приземления миссии InSight на поверхность Марса. Запись опубликована на ютуб-канале космического ведомства.

Вес аппарата — 385 килограммов. Перед посадкой он совершил торможение в атмосфере Марса, которое началось на высоте порядка 128 километров. Данное расстояние аппарат преодолел примерно за шесть минут. В последние 15 секунд зонд выпустил опоры, после чего опустился на поверхность планеты.

Напомним, InSight был запущен в мае. Он предназначается для изучения геологического строения Марса.

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Сергей Сурепин
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