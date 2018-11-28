NASA представило видео приземления миссии InSight на Марс

Вес аппарата — 385 килограммов. Перед посадкой он совершил торможение в атмосфере Марса, которое началось на высоте порядка 128 километров. Данное расстояние аппарат преодолел примерно за шесть минут. В последние 15 секунд зонд выпустил опоры, после чего опустился на поверхность планеты.