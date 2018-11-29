"Вы здесь нужнее". Вице-спикера Госдумы Лебедева пристыдили за фото из Майами

Глава фракции "Единая Россия" напомнил депутату, что сейчас в нижней палате парламента идёт региональная неделя, а американский город никак не относится к российскому региону.

Заместитель председателя Государственной думы России и сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" фотографии из Майами. Свой пост в социальной сети он сопроводил подписью "Miami, можно только влюбиться!".

Реакция не заставила себя долго ждать. Запись в социальной сети прокомментировал глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. В частности, он напомнил Лебедеву, что сейчас в нижней палате парламента идёт региональная неделя, а Майами — "не наш регион".

Фото: © Скриншот страницы Игоря Лебедева во "Фейсбуке".

— Игорь Владимирович, идёт региональная неделя, Майами — не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее, — прокомментировал Неверов.

В свою очередь Лебедев ответил главе фракции "Единая Россия".

— Майами, как избирательный округ, прикреплён к одному из округов депутатов нашей фракции. Вам грех этого не знать)))), — написал он (пунктуация автора сохранена. — Прим. ред.).