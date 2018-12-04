Пулемёт вместо пиджака. Неймар променял вручение "Золотого мяча" на Call of Duty

Неймар, бразильская звезда футбола, вместе с партнёрами по ПСЖ Маркиньосом и Тиаго Силвой стал гостем стрима на Twitch, в рамках которого спортсмены сыграли в легендарный шутер Call of Duty — Black Ops 4.

Судя по всему, поход футболиста к геймерам стоит расценивать как демонстративный. Стрим проходил ровно в то же время, когда в Париже состоялось вручение премии "Золотой мяч", и длился почти три часа.

Наверняка в Call of Duty бразилец снискал больше успехов, чем на церемонии, — в голосовании France Football он занял лишь 12-е место.