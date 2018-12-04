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Опубликовано 4 декабря 2018, 11:38

Пулемёт вместо пиджака. Неймар променял вручение "Золотого мяча" на Call of Duty

Фото: &copy; Twitter/Denniss_rl

Фото: © Twitter/Denniss_rl

Неймар, бразильская звезда футбола, вместе с партнёрами по ПСЖ Маркиньосом и Тиаго Силвой стал гостем стрима на Twitch, в рамках которого спортсмены сыграли в легендарный шутер Call of Duty — Black Ops 4.

Фото: twitch.tv

Фото: twitch.tv

Судя по всему, поход футболиста к геймерам стоит расценивать как демонстративный. Стрим проходил ровно в то же время, когда в Париже состоялось вручение премии "Золотой мяч", и длился почти три часа.

Наверняка в Call of Duty бразилец снискал больше успехов, чем на церемонии, — в голосовании France Football он занял лишь 12-е место.

Напомним, "Золотой мяч" выиграл хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич. Впервые за 11 лет он прервал гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Униженные и оскорблённые. Кого Месси и Роналду лишили "Золотых мячей"?

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Дмитрий Кузнецов
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