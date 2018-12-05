Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 декабря 2018, 11:55

"Спасибо за труд". Госдума поздравила волонтёров с Днём добровольца

Фото: &copy; РИА Новости / Михаил Воскресенский

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам нижней палаты парламента с призывом поздравить волонтёров с Днём добровольца. Он отметил, что добровольцев нужно поблагодарить за их труд.

— Коллеги, давайте поздравим всех наших волонтёров, добровольцев с этим замечательным праздником, скажем им спасибо за их труд, — сказал председатель Госдумы.

Володин напомнил, что этот год — 2018 — по указу президента нашей страны объявлен Годом добровольца и волонтёра.

Сегодня в России отмечается День добровольца (волонтёра). Лайф собрал 10 важных фактов о наших добровольцах. Подробнее читайте здесь.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Госдума
  • Вячеслав Володин
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar