"Спасибо за труд". Госдума поздравила волонтёров с Днём добровольца
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам нижней палаты парламента с призывом поздравить волонтёров с Днём добровольца. Он отметил, что добровольцев нужно поблагодарить за их труд.
— Коллеги, давайте поздравим всех наших волонтёров, добровольцев с этим замечательным праздником, скажем им спасибо за их труд, — сказал председатель Госдумы.
Володин напомнил, что этот год — 2018 — по указу президента нашей страны объявлен Годом добровольца и волонтёра.
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