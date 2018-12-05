В Госдуме и Совфеде пообещали Словакии зеркальный ответ на высылку дипломата

Парламентарии обращают внимание, что пока ещё не было случая, чтобы наша страна не отреагировала на подобные недружественные действия.

Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал известие о высылке российского дипломата из Братиславы по подозрению в шпионаже. По словам парламентария, Словакию ждёт симметричный ответ. С ним согласен и замглавы Комитета Совфеда по международным делам, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

— Россия ответит зеркально на действия Словакии, не было случая, чтобы наша страна не отреагировала на подобные недружественные действия, — приводит слова сенатора РИА "Новости".

Морозов в свою очередь отметил, что, согласно Венской конвенции, Словакия, к сожалению, имеет право выслать сотрудника дипмиссии, даже если его вина не доказана, не предъявляя никаких доказательств шпионской деятельности.

— Я сомневаюсь, что наше внешнеполитическое ведомство сможет согласиться с этими обвинениями, — заметил он.