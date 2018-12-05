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Регион
Опубликовано 5 декабря 2018, 13:56

В Госдуме и Совфеде пообещали Словакии зеркальный ответ на высылку дипломата

Флаг Словакии.&nbsp;Фото: &copy; Pixabay

Флаг Словакии. Фото: © Pixabay

Парламентарии обращают внимание, что пока ещё не было случая, чтобы наша страна не отреагировала на подобные недружественные действия.

Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал известие о высылке российского дипломата из Братиславы по подозрению в шпионаже. По словам парламентария, Словакию ждёт симметричный ответ. С ним согласен и замглавы Комитета Совфеда по международным делам, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

— Россия ответит зеркально на действия Словакии, не было случая, чтобы наша страна не отреагировала на подобные недружественные действия, — приводит слова сенатора РИА "Новости".

Морозов в свою очередь отметил, что, согласно Венской конвенции, Словакия, к сожалению, имеет право выслать сотрудника дипмиссии, даже если его вина не доказана, не предъявляя никаких доказательств шпионской деятельности.

— Я сомневаюсь, что наше внешнеполитическое ведомство сможет согласиться с этими обвинениями, — заметил он.

Ранее стало известно, что Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже. Сотрудника дипмиссии объявили персоной нон грата ещё 22 ноября, после чего в течение 48 часов он покинул страну.

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Марина Калегина
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