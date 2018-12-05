Неудобно получилось. В машину черногорского министра въехала его же охрана
Фото: Cnnturk.com
Глава ведомства не пострадал, но в целях профилактики его вместе с другим пассажиром доставили в больницу.
Министр культуры Черногории Александр Богданович попал в ДТП в Стамбуле, сообщает телеканал CNN Turk.
Курьёз в том, что в автомобиль, в котором ехал министр, врезалась машина с его же охраной, следовавшая сзади. Богданович не пострадал. Тем не менее его вместе с другим пассажиром доставили в больницу в целях профилактики.
Напомним, криминальный авторитет Стёпа с сыновьями погиб в массовом ДТП под Челябинском.