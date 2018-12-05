Неудобно получилось. В машину черногорского министра въехала его же охрана

Глава ведомства не пострадал, но в целях профилактики его вместе с другим пассажиром доставили в больницу.

Курьёз в том, что в автомобиль, в котором ехал министр, врезалась машина с его же охраной, следовавшая сзади. Богданович не пострадал. Тем не менее его вместе с другим пассажиром доставили в больницу в целях профилактики.