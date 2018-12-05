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Регион
Опубликовано 5 декабря 2018, 20:36

Неудобно получилось. В машину черногорского министра въехала его же охрана

Фото: Cnnturk.com

Фото: Cnnturk.com

Глава ведомства не пострадал, но в целях профилактики его вместе с другим пассажиром доставили в больницу.

Министр культуры Черногории Александр Богданович попал в ДТП в Стамбуле, сообщает телеканал CNN Turk.

Курьёз в том, что в автомобиль, в котором ехал министр, врезалась машина с его же охраной, следовавшая сзади. Богданович не пострадал. Тем не менее его вместе с другим пассажиром доставили в больницу в целях профилактики.

Напомним, криминальный авторитет Стёпа с сыновьями погиб в массовом ДТП под Челябинском.

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Анна Лебедева
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