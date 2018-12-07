Учёные считают, что чума могла зародиться на территории Украины и Румынии

Археологи из Гётеборгского университета во время раскопок на юго-западе Швеции обнаружили старейший в мире след ДНК бактерии чумы Yersinia pestis. Эта находка может свидетельствовать о зарождении болезни на территории Европы — на стыке современной Молдовы, Украины и Румынии. Статья с отчётом была опубликована в научном журнале Cell.

Фрагменты бактерии нашли в крупном массовом захоронении в районе города Фальчёпинг. Современные сканеры смогли распознать частицы генома чумы в скелетах крестьян, живших около 4900 лет назад.

Исследователи утверждают, что новая находка может служить доказательством первой эпидемии, которая распространилась вдоль торговых путей из Европы в Азию, а не наоборот, как предполагалось ранее.

Более того, учёные допускают, что болезнь, известная человечеству как чума, могла зародиться на территории так называемого Триполья — междуречья Дуная и Днепра, на границе современной Молдовы, Украины и Румынии. А уже оттуда разойтись на запад и восток.

— Мы полагаем, что первая чума, возможно, вспыхнула в Кукутень-Трипольской цивилизации к северу от Чёрного моря за несколько сотен лет до Фальчёпинга и затем распространилась как на запад, так и на восток, — рассказал археолог Карл-Йоран Шёгрен.