Генетики нашли "уральские корни" в средневековой эпидемии чумы

Распространителем чумы, по версии исследователей, были не крысы, а торговцы, закупавшие и продававшие различные меха.

Учёные из Университета Осло изучили геномы древней чумной палочки и пришли к выводу, что средневековую чуму в Европу принесли торговцы пушниной из Руси и Золотой Орды, которые закупали меха на Урале. Их исследование обнародовано в журнале PNAS.

— Главным "локомотивом" распространения чумы, если верить нашим расчётам, были не крысы, а торговцы, закупавшие и продававшие различные меха, а также люди, контактировавшие с ними. Начавшись в Новгороде и Болгаре, чьи торговцы начали закупать меха у народов из "тёмных земель" на Урале в первой трети XIV века, она распространилась по всей Европе, — отметил Борис Шмид.

Чтобы прийти к такому выводу, Шмид и его коллеги сравнили обрывки ДНК, которые были извлечены из костей десятков жертв чумы из селений в Дании и Италии, а также из ордынского Болгара, Осло, Лондона, Марселя, Барселоны и других крупных средневековых городов.

Исследование показало несколько странных деталей. Например, что в некоторые регионы Франции и Каталонии штаммы чумы проникли практически одновременно. Кроме того, у бактерий, которые убили тысячи жителей Лондона в "чёрном" 1361-м, был такой же набор мутаций, что и у Yersinia pestis из Болгара и микробов из Дании, вызвавших эпидемию в городке Берген в том же году.

Из-за таких совпадений учёные и пришли к выводу, что родиной заболевания был Урал, а распространили — торговцы пушниной из Золотой Орды и Руси.