Учёные выяснили, как гекконы бегают по воде

Спойлер: бегают они быстро, и научились этому маленькие ящерицы миллионы лет назад.

Учёные из Рокфеллеровского Университета выяснили, что для быстрого бега по поверхности водоёмов гекконы используют маленькие воздушные карманы, которые образуются под давлением передних и задних лап. Для того чтобы установить точный механизм передвижения по воде, учёным пришлось потратить несколько недель на видеонаблюдение в тропических районах Сингапура.

Исследователи установили, что лапки гекконов имеют особую структуру кожи, которая позволяет использовать поверхностное натяжение воды для быстрого перемещения. Фактически лапки гекконов работают так же, как грунтозацепы на снегоходах — создают необходимый импульс для движения, достаточный, чтобы не "провалиться" под воду.