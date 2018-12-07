"На дураков не обижаются". Проклова рассказала о харассменте в советском кино

По словам звезды не одного десятка отечественных кинофильмов, проявления домогательств на работе "были, есть и будут", но относиться к этому она советует гораздо проще.

Известная советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в беседе с Лайфом рассказала, что она, как и Наталья Варлей, неоднократно становилась жертвой харассмента со стороны режиссёров. Однако Проклова к этому относится спокойно.

— Я думаю, что это было, есть и будет, и не только в сфере актёрской профессии и съёмок. Это подразумевает определённое проявление отношений мужчины к женщине, — рассказала она. — Это встречалось, из-за этого приходилось отказываться от интересных ролей... Таковы, к сожалению, недостатки нашего общества.

Кадр из фильма "Собственное мнение" (1977)

Проклова призналась, что сразу отказывалась от работы, которая была сопряжена с риском какой-то близости с режиссёром или кем-то из съёмочной группы. По словам актрисы, получить роль таким путем ей было не интересно.

— А когда ты уже всё имеешь и, собственно говоря, не зависишь от прихоти того, кто тебя приглашает, то, слава богу, можно быть свободной и не идти на подобные условия, — продолжает актриса.

Кадр из фильма "Будьте моим мужем!" (1981)

При этом, по словам Прокловой, даже отказывая мужчине, ей удавалась это делать в достаточно мягкой форме, никого не обижая. Для этого нужна определённая женская хитрость и умение смотреть на такие ситуации, как на мужскую слабость, которая заслуживает снисхождения.

— Я всегда находила ту форму, в которой это было не обидно, потому что я прекрасно понимаю, что это, наверное, идёт ну просто от какого-то низкого уровня культуры, может быть, от каких-то человеческих комплексов, понимаете? — рассуждает Проклова. — Ведь далеко не каждый, слава богу, режиссёр себе позволяет подобное поведение. Это какие-то те личности, которые что-то замещают, сублимируют жизненные неудачи. Поэтому чего на них обижаться? На дураков не обижаются.