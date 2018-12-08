Володин предложил создать единый список террористических организаций

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин призвал создать единый список террористических организаций. Об этом парламентарий заявил, выступая на конференции в Тегеране.

Он отмечает необходимость лишить терроризм финансовой подпитки, которая "зачастую идёт от наркоторговли и транснациональной преступности".

По словам Володина, международное сообщество должно наладить сотрудничество, чтобы пресекать распространение экстремистской и террористической идеологии.