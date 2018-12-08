В Госдуме рассказали, какие профессии в России самые распространённые

Список возглавили водители и продавцы, но их существование на российском рынке труда находится под угрозой.

Глава Комитета Государственной думы России по образованию и науке Вячеслав Никонов на дискуссионной площадке "Качество жизни" съезда "Единой России" назвал две самые распространённые профессии в нашей стране. В частности, речь идёт о водителях и продавцах.

По словам парламентария, профессия водителя, к примеру, "явно уходящая", поскольку уже "ездят автомобили, управляемые искусственным интеллектом".

Наиболее распространённой, как считает Никонов, является профессия продавца, но также усомнился в том, что и она будет востребованной через определённое время.

— Крупнейшая в мире торговая компания называется Alibaba. Её создал Джек Ма. У него в компании, имеющей капитализацию порядка $600 млрд, нет ни одного продавца, — сказал глава комитета.