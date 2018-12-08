Топилин заявил, что в России после 45 лет можно найти работу

Руководитель Минтруда отметил, что с 2019 года выделяется 5 млрд рублей на переобучение лиц предпенсионного возраста.

Глава Министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин не согласился с утверждением, что после 45 лет в РФ трудно найти работу. Своё мнение на этот счёт глава ведомства заявил на дискуссионной площадке "Качество жизни" XVIII съезда партии "Единая Россия".

Глава Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, выступая на съезде партии, заявила, что людям старше 45 лет в России трудно найти работу, хотя они эффективно трудятся и имеют достаточно энергии и времени.

— Нюта сказала, что невозможно найти работу после 45 лет. Я не могу с этим согласиться. Возможно найти работу. Если у кого-то возникают проблемы, существуют государственные программы, — сказал министр.