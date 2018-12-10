В Госдуме прокомментировали заявление о "причастности РФ" к беспорядкам в Париже

Расследование "причастности РФ" к протестам во Франции — продолжение тренда на обвинение России во всех проблемах. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— Просто идёт тренд во всём обвинять Россию. Это смешно. С другой стороны, уже весь мир понимает, что это клоунада, — приводит слова депутата РИА "Новости".