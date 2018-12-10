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Регион
Опубликовано 10 декабря 2018, 00:04

В Госдуме прокомментировали заявление о "причастности РФ" к беспорядкам в Париже

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Расследование "причастности РФ" к протестам во Франции — продолжение тренда на обвинение России во всех проблемах. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— Просто идёт тренд во всём обвинять Россию. Это смешно. С другой стороны, уже весь мир понимает, что это клоунада, — приводит слова депутата РИА "Новости".

Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о расследовании "причастности России" к беспорядкам "жёлтых жилетов".

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Артём Зуев
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