В Госдуме прокомментировали заявление о "причастности РФ" к беспорядкам в Париже
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Расследование "причастности РФ" к протестам во Франции — продолжение тренда на обвинение России во всех проблемах. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
— Просто идёт тренд во всём обвинять Россию. Это смешно. С другой стороны, уже весь мир понимает, что это клоунада, — приводит слова депутата РИА "Новости".
Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о расследовании "причастности России" к беспорядкам "жёлтых жилетов".