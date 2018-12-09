Франция расследует "причастность" России к протестам в Париже

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж ведёт расследование "причастности" России к акциям протеста "жёлтых жилетов" в Париже. Об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.

— Посмотрим на результаты этого расследования. Я не буду судить о чём-то, пока факты не будут установлены, — сказал Ле Дриан.

Как утверждает газета The Times, в социальных сетях было создано множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые подозреваются в распространении сообщений об акциях протеста.

Ранее Лайф сообщал, что СБУ увидела причастность России к манифестациям во французской столице.