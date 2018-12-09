СБУ увидела "руку Кремля" в организации протестов "жёлтых жилетов" во Франции

Как заявили в украинском ведомстве, "международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии".

Служба безопасности Украины заявила на своей странице в "Фейсбуке", что российские спецслужбы могут быть причастны к организации протестов "жёлтых жилетов" во Франции.

Так, согласно утверждениям СБУ, радикалы в Париже действуют "под кураторством" сотрудников ФСБ РФ и ГУ ГШ ВС РФ. В качестве "доказательств" украинское ведомство опубликовало фото из Парижа, где изображены два человека в жёлтых жилетах с флагом Донецкой Народной Республики.

— Международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии. Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя, — сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

Также в заявлении говорится, что российские спецслужбы, которые "за спиной мирных митингующих организовывают беспорядки и акты насилия во Франции", якобы готовят "аналогичные провокации" в Бельгии, Испании, Болгарии, Германии и других странах Европы.

В Париже 8 декабря прошла очередная акция протеста "жёлтых жилетов". Протестующие выступают против повышения цен на бензин и налогов. Там задержано уже более 1700 человек, арестовано более 1200.