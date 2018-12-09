Число задержанных в ходе протестов "жёлтых жилетов" превысило 1700 человек

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Число задержанных в ходе протестов "жёлтых жилетов" превысило 1700 человек

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Фото: © РИА "Новости" / Ирина Калашникова

1726 человек были задержаны в Париже в ходе протестов "жёлтых жилетов". Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на главу Министерства внутренних дел Франции Кристофера Кастанера.

По его словам, под стражей сейчас находятся 1220 человек.

Во французской столице 8 декабря прошла очередная акция протеста "жёлтых жилетов", в ходе которой пострадало не менее 30 человек. Протестующие выступают против повышения цен на бензин и налогов. На фоне беспорядков сфотографировалась американская актриса Ума Турман.

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