Французское эхо. В Черногории оппозиция вышла на акцию протеста в жёлтых жилетах

Сторонники сразу нескольких оппозиционных партий облачились в символический наряд, который назвали "жилеткой европейской бедноты".

Около четырёх тысяч человек вышли на очередную акцию протеста в Белграде, пишет ТАСС. На этот раз участникам раздали знаменитые жёлтые жилеты. Организаторы заявили, что таким образом подают сигнал о желании изменить страну.

— Мы надели жилеты, которые весь предыдущий месяц исправляют Францию и останавливают решения, которые идут во вред гражданам Франции... Сегодня нас в процентном соотношении собралось больше, чем в Париже. Это означает, что и мы можем изменить Черногорию, — заявил один из лидеров оппозиции, Андрия Мандич.

Манифестанты выступили против ареста руководителей оппозиционной партии "Демократический фронт" Небойши Медоевича и Милана Кнежевича. Медоевича взяли под стражу 30 ноября, Кнежевич забаррикадировался в здании парламента, где и остаётся до сих пор.

Политиков заподозрили в антигосударственных действиях перед парламентскими выборами в октябре 2016 года, в том числе в подготовке госпереворота и покушения на бывшего главу правительства Мило Джукановича.

Стоит отметить, что "Демократический фронт" выступает за поддержание дружеских отношений с Россией и Сербией и не согласен с прозападной политикой действующей власти.