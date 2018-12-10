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Регион
Опубликовано 10 декабря 2018, 06:59

Француженка Мариз Конде получила альтернативную Нобелевскую премию по литературе

Фото: &copy; Twitter/Nassira Belloula

Фото: © Twitter/Nassira Belloula

Настоящую Нобелевку в 2018 году не вручали из-за скандала с сексуальными домогательствами.

Французской писательнице Мариз Конде вручили в Стокгольме альтернативную Нобелевскую премию по литературе, пишет Expressen.

81-летняя автор книг о колониализме призналась, что слишком долго ждала высокой награды.

— Конечно, немного поздно для премии. Награды лучше получать в середине карьеры, а не когда её заканчиваешь, — сказала она.

Альтернативную Нобелевскую премию учредила недавно созданная Новая академия Швеции. Она возникла после того, как настоящую литературную Нобелевку решили не вручать в 2018 году из-за скандалов с домогательствами в Шведской академии.

Как ранее писал Лайф, в ноябре в Швеции создали новый Нобелевский комитет по литературе.

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Александр Бочаров
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