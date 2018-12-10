Француженка Мариз Конде получила альтернативную Нобелевскую премию по литературе
Фото: © Twitter/Nassira Belloula
Настоящую Нобелевку в 2018 году не вручали из-за скандала с сексуальными домогательствами.
Французской писательнице Мариз Конде вручили в Стокгольме альтернативную Нобелевскую премию по литературе, пишет Expressen.
81-летняя автор книг о колониализме призналась, что слишком долго ждала высокой награды.
— Конечно, немного поздно для премии. Награды лучше получать в середине карьеры, а не когда её заканчиваешь, — сказала она.
Альтернативную Нобелевскую премию учредила недавно созданная Новая академия Швеции. Она возникла после того, как настоящую литературную Нобелевку решили не вручать в 2018 году из-за скандалов с домогательствами в Шведской академии.
Как ранее писал Лайф, в ноябре в Швеции создали новый Нобелевский комитет по литературе.