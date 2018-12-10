В Стокгольме вручили Нобелевскиe премии

Сумма премий составила в этом году девять миллионов шведских крон (один миллион долларов) в каждой из номинаций.

В Стокгольмском концертном зале завершилась церемония награждения Нобелевскими премиями за 2018 год. Они были присвоены лауреатам в области медицины или физиологии, физики, химии, а также в сфере экономики, мероприятие транслировалось шведским телевидением SVT.

Премию по физиологии или медицине присвоили Джеймсу Эллисону (США) и Тасуку Хондзё (Япония), по физике — Артуру Эшкину (США), Жерару Муру (США/Франция) и Донне Стрикланд (Канада).

Диплом и медаль лауреатов по химии вручили Фрэнсис Арнольд (США), Джорджу Смиту (США) и Грегори Винтеру (Великобритания), а по экономике — Вильяму Нордхаусу и Полу Ромeру (оба работают в США).

Сумма Нобелевских премий составила в 2018 году 9 миллионов шведских крон (1 миллион долларов) в каждой из номинаций.