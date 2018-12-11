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Опубликовано 11 декабря 2018, 17:45

Депутат Плетнёва: У меня проблема домашнего насилия не стоит, у вас — не знаю

Председатель Комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко&nbsp;

Председатель Комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко 

Согласно опросу ВЦИОМ, половина россиянок опасаются стать жертвами насилия в семье. Три четверти (73%) опрошенных сочли эту темой важной. Но только не председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.

Лайф связался с парламентарием, чтобы выяснить, как она оценивает масштаб проблемы домашнего насилия у нас в стране, и столкнулся с неожиданным ответом.

— У меня эта проблема не стоит. У вас — не знаю, — заявила Плетнёва, отказавшись от дальнейших пояснений.

Остаётся только позавидовать семейному счастью депутата от КПРФ.

Напомним, что Плетнёва вышла замуж во второй раз в 62 года. Её избранником, как сообщали СМИ, стал обычный пенсионер, который на три года старше неё. Брак был зарегистрирован в посёлке Инжавино Тамбовской области, а свадьбу сыграли в одном из ресторанов областного центра. Как познакомились влюблённые, неизвестно.

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Ольга Годуненко
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