Депутат Плетнёва: У меня проблема домашнего насилия не стоит, у вас — не знаю
Председатель Комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.
Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
Согласно опросу ВЦИОМ, половина россиянок опасаются стать жертвами насилия в семье. Три четверти (73%) опрошенных сочли эту темой важной. Но только не председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.
Лайф связался с парламентарием, чтобы выяснить, как она оценивает масштаб проблемы домашнего насилия у нас в стране, и столкнулся с неожиданным ответом.
— У меня эта проблема не стоит. У вас — не знаю, — заявила Плетнёва, отказавшись от дальнейших пояснений.
Остаётся только позавидовать семейному счастью депутата от КПРФ.
Напомним, что Плетнёва вышла замуж во второй раз в 62 года. Её избранником, как сообщали СМИ, стал обычный пенсионер, который на три года старше неё. Брак был зарегистрирован в посёлке Инжавино Тамбовской области, а свадьбу сыграли в одном из ресторанов областного центра. Как познакомились влюблённые, неизвестно.