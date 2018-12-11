Депутат Плетнёва: У меня проблема домашнего насилия не стоит, у вас — не знаю

Согласно опросу ВЦИОМ, половина россиянок опасаются стать жертвами насилия в семье. Три четверти (73%) опрошенных сочли эту темой важной. Но только не председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.

Лайф связался с парламентарием, чтобы выяснить, как она оценивает масштаб проблемы домашнего насилия у нас в стране, и столкнулся с неожиданным ответом.

— У меня эта проблема не стоит. У вас — не знаю, — заявила Плетнёва, отказавшись от дальнейших пояснений.

Остаётся только позавидовать семейному счастью депутата от КПРФ.