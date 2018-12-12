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Регион
Опубликовано 12 декабря 2018, 09:35

В МВД опровергли слухи о запрете полицейским ходить на рэп-концерты

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В МВД РФ опровергли сообщения, что в отделы полиции по всей стране поступила директива, запрещающая сотрудникам посещать рэп- и рок-концерты.

— Сообщаем, что указанная информация является недостоверной. Подобных указаний в территориальные органы руководством МВД России не направлялось, — говорится в сообщении МВД РФ.

Правоохранители также призвали СМИ более тщательно подходить к подготовке материалов, которые затрагивают деятельность ведомства.

Ранее в МВД опровергли слухи, что ведомство приказало региональным подразделениям препятствовать проведению концертов российских рэперов.

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Иван Комогорцев
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