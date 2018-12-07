"Указаний не было". В МВД открестились от запрета рэп-концертов

Лишь за последнее время гастроли были сорваны у исполнителей Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона".

Центральный аппарат МВД не давал своим региональным подразделениям указаний насчёт отмены концертов популярных рэперов. Об этом журналистов проинформировал замглавы ведомства Игорь Зубов, сообщает РИА "Новости".

— Указаний из центрального аппарата МВД РФ никаких на этот счёт нет, — заявил Зубков.

Отметим, за последний месяц в России отменили концерты таких исполнителей, как IC3PEAK, Хаски, Элджей, и некоторых других. В некоторых случаях экспертное сообщество высказывает мнение о негативном влиянии их творчества на подростков.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что власти страны отслеживают ситуацию с отменой выступлений. Первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко также высказался против запретов.