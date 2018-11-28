В Новосибирске отменили концерт группы IC3PEAK

Поклонникам коллектива, купившим билеты на мероприятие, пообещали вернуть деньги.

Концерт группы IC3PEAK отменён в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администратора клуба "Подземка", где 1 декабря должно было состояться мероприятие.

Причины, по которым был отменён концерт, не сообщаются. При этом организаторы пообещали вернуть деньги поклонникам, купившим билеты.

27 ноября у группы был запланирован концерт в Перми, но он также отменён.

Ближайшие выступления должны пройти 29 ноября в Екатеринбурге, 30 ноября в Тюмени, 2 декабря в Красноярске.