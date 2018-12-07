В Кремле внимательно следят за ситуацией с отменой рэп-концертов в регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле внимательно наблюдают за ситуацией с отменой концертов популярных рэперов в регионах страны.
— Следят очень внимательно, — ответил Песков на соответствующий вопрос.
При этом представитель Кремля отказался что-либо добавить к сказанному.
Отметим, за последний месяц в России отменили концерты таких исполнителей, как IC3PEAK, Хаски, Элджей, группы IC3PEAK и некоторых других. В некоторых случаях экспертное сообщество высказывает мнение о негативном влиянии их творчества на подростков. Представители рэп-тусовки были приглашены на обсуждение сложившейся ситуации в Госдуме. Разошлись миром. Рэпер Птаха посоветовал родителям не перекладывать ответственность за воспитание детей на популярных исполнителей, а один из депутатов предложил приглашать рэперов на новогодние голубые огоньки.
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