"Обвиняете нас в своих дырках". Птаха уличил в "разложении молодёжи" родителей

По словам рэп-исполнителя, из-за отмены концертов страдают не только музыканты, но и зрители.

Музыкантов нельзя обвинять в "разложении молодёжи", поскольку воспитывать и оказывать влияние на ребёнка должны в первую очередь родители. Об этом заявил рэпер Птаха (Давид Нуриев) на круглом столе в Госдуме.

— Я сам отец, но я не считаю, что музыканты в чём-то виноваты. Музыканты — творческие личности. Если они будут думать, а вдруг их услышит ребёнок и сделает что-то нехорошее, то на этом искусство заканчивается. Воспитывать детей должны родители. Почему вы нас обвиняете в своих дырках? — обратился исполнитель к присутствующим.

По мнению Нуриева, региональные власти безосновательно "позволяют себе" отменять концерты его коллег, а "правоохранительные органы часто находят в песнях то, чего нет". В результате музыканты теряют публику, организаторы — деньги, а зрители — настроение. Птаха также подчеркнул, что сейчас идёт "разложение молодёжи", но наказывать за это рэперов неправильно.

В центре внимания российские рэперы оказались после отмены концертов сразу нескольких популярных исполнителей. В частности, не состоялся концерт Элджея в Якутске и группы IC3PEAK в Новосибирске, а рэпер Хаски был задержан 21 ноября в Краснодаре.

Ситуация вызвала большой общественный резонанс. Баста, Oxxxymiron и Noize MC устроили концерт в поддержку арестованного коллеги. А рэпер Jah Khalib не стал дожидаться санкций со стороны и отцензурил свою песню "Всё, что мы любим", заменив слова "секс" и "наркотики" на "кекс" и "компотики".