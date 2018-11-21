Рэпера Хаски задержали перед концертом в Краснодаре — видео

По данным правозащитников, исполнителя могли задержать из-за того, что он якобы стоял на крыше автомобиля и мог его повредить.

Полицейские Краснодара задержали рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) незадолго до начала его концерта. Видео задержания публикует телеграм-канал Life Shot.

На опубликованных кадрах видно, что рэп-исполнитель выступает перед своими поклонниками, а затем к нему подходят правоохранители и отводят в отделение полиции Центрального округа Краснодара.

— Претензии у правоохранительных органов возникли из-за того, что рэпер якобы стоял на крыше автомобиля и мог его повредить. Чей автомобиль и есть ли на нём какие-то повреждения — пока не известно, — сообщил ТАСС представитель правозащитной организации "Открытки".

По данным СМИ, запланированное на 21 ноября в Краснодаре выступление рэпера было отменено по требованию прокуратуры.