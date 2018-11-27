В Якутске отменили концерт рэпера Элджея

Концерт рэпера Элджея отменили в Якутии. Об этом сообщает ТАСС

Сейчас артист ездит по городам России в рамках концертного тура. Однако на сайте по продаже билетов на якутский концерт музыканта сообщается, что выступление отменено.

Один из организаторов выступления отметил, что концерт отменён с согласия артиста.

Ранее стало известно, что городская администрация рекомендовала не допускать школьников на выступление Элджея. По мнению властей, "репертуар исполнителя может вызвать у детей желание употребить наркотические средства, табак, алкоголь, принять участие в азартных играх".