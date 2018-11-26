Якутским школьникам рекомендовали не ходить на концерт Элджея

Всё дело в репертуаре рэпера, из-за которого у детей может появиться желание "употребить наркотические средства, табак или алкоголь".

Управление образования администрации Якутска направило письма администрациям школ города, в которых рекомендуется не допускать школьников на концерт рэпера Элджея.

— Мы разослали письма организаторам концерта и школам города о принятии действенных мер, чтобы не допустить несовершеннолетних на концерт. Кроме того, ведётся работа с воспитательными завучами. По плану идёт учебно-воспитательный процесс, предметные олимпиады, — приводит ТАСС слова начальника управления Алексея Семёнова.

Как утверждается в тексте письма, песни исполнителя могут вызвать у детей желание "употребить наркотические средства, табак, алкоголь, принять участие в азартных играх".

Как писал ранее Лайф, депутат Государственной думы Виталий Милонов отправил письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева с просьбой провести "комплексную проверку деятельности" Элджея, поскольку сценический образ рэпера вызывает неоднозначную реакцию у родителей.