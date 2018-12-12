Госдума приняла закон, разрешающий свободную рыбалку
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Он затрагивает интересы более двадцати миллионов россиян, увлекающихся этим занятием.
Госдума сегодня в окончательном, третьем чтении приняла закон о любительском рыболовстве, внесённый правительством. В документе прописано, что любительским рыболовством в России можно заниматься свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, кроме других случаев, предусмотренных законом.
В законопроекте прописано, что на водоёмах, которые принадлежат гражданам или юридическим лицам, любительское рыболовство должно осуществляться согласно гражданскому и земельному законодательствам.
Закону ещё предстоит пройти рассмотрение в Совете Федерации и поступить на подпись президенту. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2020 года.
Глава МЧС предлагал обязать рыбаков оплачивать их спасение.