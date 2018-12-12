Госдума приняла закон, разрешающий свободную рыбалку

Он затрагивает интересы более двадцати миллионов россиян, увлекающихся этим занятием.

Госдума сегодня в окончательном, третьем чтении приняла закон о любительском рыболовстве, внесённый правительством. В документе прописано, что любительским рыболовством в России можно заниматься свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, кроме других случаев, предусмотренных законом.

В законопроекте прописано, что на водоёмах, которые принадлежат гражданам или юридическим лицам, любительское рыболовство должно осуществляться согласно гражданскому и земельному законодательствам.

Закону ещё предстоит пройти рассмотрение в Совете Федерации и поступить на подпись президенту. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2020 года.